Erzurum'da Arkadaşını Kazara Öldüren Şahıs Tutuklandı

Erzurum'da bir iş yerinde meydana gelen olayda, Muhammet Emin Sanamer'in arkadaşı Mehmet Akif Kara tarafından kazara öldürülmesi sonucu Kara tutuklandı.

boşalt yaparken arkadaşı Muhammet Emin Sanamer'in (18) ölümüne neden olan Mehmet Akif Kara (21), tutuklandı. Sanamer ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'nde Cuma S.?ye ait iş yerinde meydana geldi. Başka bir adrese taşınacak olan iş yerinde eşyaları toplayan çalışanlardan Muhammet Emin Sanamer, buradaki ruhsatlı av tüfeğini aldı. Sanamer, yanındaki Mehmet Akif Kara'ya iddiaya göre doldurt- boşalt yapmayı göstermek istedi. Samaner yapamayınca bu kez tüfeği Kara aldı. Doldur- boşalt yapan Mehmet Akif Kara'nın parmağı kazara tetiğe dokununca tüfek ateş aldı, saçmalar Sanamer'in boynunun sağ kısmına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammet Emin Sanamer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Akif Kara, polis tarafından gözaltına alındı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammet Emin Sanamer'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Horasan ilçesinin Sanamer köyüne götürüldü. Sanemer, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan Mehmet Akif Kara adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Kara, buradaki ifadesinde olayın tamamen kazara olduğunu belirterek, "İş yerini taşıyorduk. Bulduğumuz tüfeği kurcalarken ateş aldı ve Muhammet vuruldu. Üzgünüm" dedi. Mahkeme, Mehmet Akif Kara'nın 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. (DHA)