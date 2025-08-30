Erzurum'da 82 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Gül, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları birkaç gündür kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Kiremitlik Sokak'taki bir binada yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Gül'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa