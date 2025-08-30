Erzurum'da 82 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'da yalnız yaşayan 82 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Kiremitlik Sokak'taki bir binada yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Gül'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - ERZURUM