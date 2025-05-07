Erzurum'da 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; Afganistan, Suriye ve Gürcistan uyruklu toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01- 30 Nisan 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurdumuza kaçak yollarla girdiği tespit edilen 53 Afganistan, 8 Suriye, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale ilçesinde bulunan Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM