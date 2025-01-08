Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."