Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Erzurum'da 350 Koyun Uçurumdan Düştü: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'da 350 Koyun Uçurumdan Düştü: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, yoğun kar yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düşen 350 koyundan 150'si kurtarıldı, 60'ının telef olduğu belirlendi. Bölgedeki olumsuz hava şartları, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 350 koyun, yoğun kar yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düştü. 150 koyun sağ olarak kurtarılırken, 60 koyunun telef olduğu belirlendi. Diğer koyunları arama çalışmaları devam ediyor.

Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde yayladan köy merkezine indirilmek üzere yola çıkarılan Bayram Özçiçek'e ait 350 koyun, yoğun kar yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düştü. Olayın ardından seferber olan köylüler koyunları arama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 koyun sağ olarak kurtarılırken, 60 koyunun ise telef olduğu belirlendi. Geriye kalan koyunlara ulaşmak için köylüler çalışmalarına devam ederken, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava şartları ise çalışmaları zorlaştırıyor.

Mahalle Muhtarı Fahri Sağlam, çoban koyunları köye getirirken uçuruma düşen 350 koyundan 40-50'sinin telef olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Muhlis Barış ise, komşularının koyunlarını kurtarmak için seferber olduklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zamlar
img

Ahmet Ercan ilçede yaşayanları bu sözlerle uyardı: Bugün sakın evlerinize girmeyin
img

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.