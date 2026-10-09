Haberler

Erzurum'da 2026'nın ilk 9 ayında trafik kazalarında 29 kişi öldü, 2 bin 689 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da 2026'nın ilk 9 ayında trafik kazalarında 29 kişi öldü, 2 bin 689 yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum genelinde 2026'nın ilk 9 ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 29 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 689 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının ilk 9 ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 29 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 689 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da Eylül ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 205 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 252 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti.

Eylül ayında meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 356 kişi yaralandı.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ise Erzurum'da emniyet sorumluluk bölgesinde 1 bin 356, jandarma sorumluluk bölgesinde 184 olmak üzere toplam 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönemde emniyet sorumluluk bölgesinde 2 bin 302, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 158 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Toplam 2 bin 460 maddi hasarlı kazanın meydana geldiği 9 aylık dönemde, trafik kazalarında 29 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 689 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti

Fenomen dizide şok ayrılık! İkisi birden ayrıldı

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel yemeğinde fare skandalı tersine döndü! Bu kez müşteriler suçlanıyor

Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

Kepenk indiren esnafın alacaklılarına mesajı bomba

ABD’den Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'den Orta Doğu'daki Amerikalıları tedirgin eden uyarı: Hazır olun!
Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

Pansiyonda korkunç son! Yaşlı çift banyoda ölü bulundu
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kara yolunu kilitleyen kaza: Çok sayıda ölü var