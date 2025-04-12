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Erzurum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Erzurum'da jandarma ekipleri, kaçak yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar bulunuyor. Bir şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri yurda kaçak yollara giren 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01- 31 Mart 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 15) Afganistan, 4 Suriye, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 2 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma .Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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