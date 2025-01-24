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Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunda gerçekleşen kazada, iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi olay yerinde, diğeri ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar hastanede tedavi altında.

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen kazada, biri olay yerinde diğeri hastanede 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Karagöbek Köyü mevkisinde, Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araç şarampole devrildi. Kaza yerine ihbar üzerine; sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar, Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ile sürücü Mahmut Albayrak, Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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