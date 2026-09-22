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Erzurum Adliyesi'nde uyuşturucu ve yasa dışı bahis toplantısı yapıldı

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Erzurum Adliyesi'nde uyuşturucu ve yasa dışı bahis toplantısı yapıldı
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Erzurum Adliyesi'nde uyuşturucu, yasa dışı bahis, kumar ve organize suçlara yönelik üst düzey toplantı yapıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir başkanlığındaki toplantıda soruşturmaların titizlikle takibi kararlaştırıldı.

Erzurum Adliyesi'nde; uyuşturucu, yasa dışı bahis, kumar ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen hukuki süreçlerin koordinasyonu amacıyla üst düzey bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına; Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kaya, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan ile soruşturmalardan sorumlu ilgili Cumhuriyet savcıları katıldı.

Konu ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında toplantıda; kamu düzenini ve toplumsal huzuru hedef alan uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile organize suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu suç türleriyle mücadelede uygulamada karşılaşılan sorunları ele alarak adli süreçlerin daha etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik stratejik değerlendirmelerde bulundu.

Suç ve suçlularla mücadelede kurumlar arası eş güdümün önemine vurgu yapılan toplantıda, soruşturmaların titizlikle takibi ve adli mekanizmaların tam kapasiteyle çalıştırılması yönündeki kararlılık kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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