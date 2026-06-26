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Erzurum Adliyesi'nde atama heyecanı

Erzurum Adliyesi'nde atama heyecanı
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HSK 2026 Ana Kararnamesi ile farklı yargı çevrelerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcıları için Erzurum Adliyesi'nde veda yemeği düzenlendi. Programa başsavcı, baro başkanı ve adli tıp kurumu başkanı katıldı.

HSK 2026 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında Erzurum Adliyesindeki görevlerinden farklı yargı çevrelerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcıları onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programa; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman'ın yanı sıra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Harun Çetinkaya, Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan ile Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök katılım sağladı.

Programda; Konya Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Uçar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Cumhuriyet Savcısı Talha Oğuz Orhan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yusufoğlu, Samsun Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanan Ticaret Mahkemesi Başkanı Maksut Özdemir, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Dağdelen, Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcıları Önder Şeker ve Ali Güney, Ordu Cumhuriyet Savcılığına atanan Murat Avcı, Muğla Cumhuriyet Savcılığına atanan Seçkin Demircan, Aydın Cumhuriyet Savcılığına atanan Kağan Üstün, Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına atanan Uğur Güneş, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanan Metin Sert, Fatih Ahıskalı ve Ömer Ersoy Sözer, Sakarya Hakimliğine atanan Hediye Atılgan Başar, Ağrı Hakimliğine atanan Gamze Başak Yusufoğlu, Balıkesir Hakimliğine atanan Rahmi Aslan, Gümüşhane Hakimliğine atanan Fazilet Nehir Güneş ile Nevşehir Hakimliğine atanan Tolga Soysal'a görev süreleri boyunca adalet hizmetlerine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Erzurum Adliyesi sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, "Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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