Erzincan Valiliğinden Kurban Bayramı Öncesi Trafik Uyarısı

Erzincan Valiliğinden Kurban Bayramı Öncesi Trafik Uyarısı
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Geçen yıl karayollarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan paylaşımda, aşırı hızın ölümlü kazalarda en büyük etken olduğu vurgulandı. Erzincan Valiliği, Kurban Bayramı'nda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Geçen yıl karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişi hayatını kaybetti. Erzincan Valiliğince yapılan paylaşım ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Paylaşımda özellikle aşırı hızın ölümlü kazalardaki en büyük etken olduğuna dikkat çekildi.

Erzincan Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek.

Sadece 1 km hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik.

Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız;

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz.

Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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