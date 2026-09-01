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Erzincan-Sivas kara yolunda tır bariyerlere çarptı

Erzincan-Sivas kara yolunda tır bariyerlere çarptı
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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde, Sivas'tan Erzincan yönüne giden 45 YA 8147 plakalı tırın sürücüsü, rampa inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki çelik bariyere çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı. Tırın kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan yönüne seyir halinde olan 45 YA 8147 plakalı tırın sürücüsü, rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki çelik bariyere çarparak durabildi.

Kazada tır sürücüsü yara almazken, kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Tırın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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