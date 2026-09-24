Erzincan polisine atış poligonunda acil ve güvenli müdahale eğitimi verildi

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeline, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ile güvenli müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen eğitimlerde, polislerin ani gelişen olaylara bilinçli ve hızlı müdahale edebilmesi, silah kullanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve güvenli müdahale tekniklerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda düzenlenen eğitimlere kadın ve erkek polisler katıldı. Eğitimlerde tabanca ile hızlı kurma ve atış, MPT-76 piyade tüfeğiyle şarjör değiştirme, bina operasyonu ve bina içi arama, araç durdurma ve arama, saldırı anında araç tahliyesi, şahıs üst araması, kelepçe takma ve polis savunma taktikleri gibi konular işlendi.

Eğitim kapsamında ayrıca gece ve sisli ortamlarda atış çalışmaları gerçekleştirildi. Polislerin, görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda belirlenen hedeflere yönelik atış kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

Suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimlerin, yıl içerisinde farklı dönemlerde periyodik olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı