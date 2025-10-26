Erzincan-Gümüşhane yolunda otomobil kazası: 4 yaralı
Erzincan-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu kritiktir.
Erzincan- Gümüşhane kara yolunda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 61 AFR 085 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 2 yetişkin ile 2 çocuk yaralandı.
Ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa