Erzincan'daki Toprak Kayması Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması başladı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılandığı davada 12 kişi "asli kusurlu", 31 kişi ise "tali kusurlu" olarak bulunuyor. Sanıklar için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması 17 Mart 2025'te, ikincisi ise 2 Temmuz 2025'te yapıldı. İkinci duruşmada tutuklu bulunan dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, yeni bir bilirkişi raporu ve şirketin organizasyon şemasının hazırlanması talep edildi. Mahkeme heyetinin değiştiği davanın üçüncü duruşması bugün görülmeye başlandı. - ERZİNCAN