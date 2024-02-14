Erzincan'daki heyelandan yeni görüntüler! Kamyon şoförleri felaketten böyle kurtulmuş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Aralık 2010'dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken bölgede cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

KAYIP İŞÇİLERDEN 6'SININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor. Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA'YA SORULDU: OLAYDA İHMAL VAR MI?

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda bir ihmal olup olmadığı sorusuna "Bir ihmal var yok meselesinin izahıyla ilgili idari soruşturma, adli soruşturma eş zamanlı devam ediyor. Daha üzerinden 24 saat geçmemiş bir meseleyle ilgili bu sorularınızın hepsine yanıt bulacaksınız, hiç merak etmeyin. Zaten bunun için buradayız. Yağmurun altında hep beraber milletimizi aydınlatma görevi yapıyoruz. Bunların her biri açıklığa kavuşacak ama daha 24 saat olmadı" yanıtını verdi.