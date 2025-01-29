Erzincan'da Yolcu Otobüslerine Sivil Denetim Uygulandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik sivil denetimler gerçekleştirildi.

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince; Şehirlerarası otobüslerin karışmış olduğu kazalar ve yolcuların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla iller arasında gerçekleştirilen otobüs seyahatlerinde şoförlerin ve yolcuların yaptığı ihlallerin tespiti amacıyla yapılan sivil otobüs denetiminde;

2 otobüs sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde takograf bulundurmamak, kullanmamak ve kullanılır şekilde bulundurmamak, seyir halinde cep veya benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak suçlarından trafik idari para cezası uygulanarak dijital takograf kartına el konuldu.

Seyahat sonunda ise yolculara gerekli bilgilendirme yapılarak kontrol ve denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN