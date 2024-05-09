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Erzincan'da Yivsiz Tüfek Ruhsatları Yenilenmeli

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşları uyararak, ruhsatnamelerini Eylül 2024'e kadar yenilemeleri gerektiğini bildirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlar uyarılarak, ruhsatnamelerini yenilemeleri konusunda son tarihin Eylül 2024 olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 01.09.2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yeniletmeleri gerekmekte olup yeniletmeyen kişilerin ruhsatnameleri 01.09.2024 tarihinden sonra geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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