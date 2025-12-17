Erzincan'da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza

Erzincan'ın İliç ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, vurulmuş yaban keçisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsa toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araçta, vurulmuş halde yaban keçisi bulundu. Araçta bulunan 3 kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ERZİNCAN