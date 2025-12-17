Haberler

Erzincan'da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza

Erzincan'da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, vurulmuş yaban keçisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiye toplam 975 bin 563 TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadelesine devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, vurulmuş yaban keçisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsa toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araçta, vurulmuş halde yaban keçisi bulundu. Araçta bulunan 3 kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Dünyanın beklediği maça günler kaldı
title