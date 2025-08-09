Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen aramada, yabancı uyruklu P.Z. isimli şahsın üzerinde 27,84 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı uygulama noktasında doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada; 65 plaka sayılı otobüsün yolcularından P.Z. isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde yapılan kontrollerde daralı ağırlığı 27,84 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli P.Z., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve TCK 191 "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Bulundurmak" suçu kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

