Erzincan'da Trafik Kazası: Bisikletli Çocuk Yaralandı

Erzincan'ın Yeni Mahalle 303. Sokak üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bisikletli bir çocuk ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa müdahale etmenin ardından hastaneye sevk etti. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yoldan geçen bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Erzincan'ın Yeni Mahalle 303. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DP 024 plakalı otomobil ile 06 FY 8334 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda bisikletiyle seyreden bir çocuk araçlardan birinin çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
