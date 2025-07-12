Erzincan'da Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Refahiye ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi 12 yaşındaki Emre Kazan hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal D'nin (62) kullandığı 48 KD 107 plakalı panelvan, Önder K. (44) idaresindeki 24 BA 487 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi Emre Kazan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile S.D. (60), A.Y. (39), M.D.Y. (7), S.Y. (4), B.Y. (10), B.K. (36) ve M.K. (10) ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Erzincan Tapu Kadastro personellerinden Önder Kazan'ın oğlu Emre Kazan'ın cenazesi Erzincan'ın Yoğurtlu Mahallesinden son yolculuğuna uğurlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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