Haberler

Erzincan'da Tandır Evinde Yangın: İtfaiye Müdahelesiyle Söndürüldü

Erzincan'da Tandır Evinde Yangın: İtfaiye Müdahelesiyle Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde bir tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Erzincan'da tandır evinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Geçit Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tandır evinin çatısından yükselen dumanların fark edilmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptılar.

Tandır evinde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.