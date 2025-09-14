Erzincan'da Tandır Evinde Yangın: İtfaiye Müdahelesiyle Söndürüldü

Erzincan'da tandır evinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Geçit Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tandır evinin çatısından yükselen dumanların fark edilmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptılar.

Tandır evinde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN