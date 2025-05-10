Erzincan'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan İki Kişi Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah bulundurduğu sosyal medyada hesaplarından tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 SKM suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gelen ihbarlar üzerine yapılan sosyal medya araştırmalarında Erzincan'da bireysel olarak silahlanan ve silah bulundurarak satın aldıkları silahları sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şahıs tespit edildi. Tespit edilen F.B ve T.E.D isimli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; 3 adet tüfek,

1 adet tabanca ve şarjör, 37 adet fişek ele geçirildi.

F.B ve T.E.D isimli şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN