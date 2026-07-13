Haberler

Erzincan'da otomobil küle döndü! Sürücünün sigaralı müdahalesi dikkat çekti

Erzincan'da otomobil küle döndü! Sürücünün sigaralı müdahalesi dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunda seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden sürücünün elindeki sigarayı bırakmaması dikkat çekti.

Erzincan'da seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmaması ise dikkat çekti.

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi mevkisinde seyreden 24 UD 063 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Sürücü, kürekle motor bölümüne toprak atarak alevleri söndürmeye çalışırken, yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmadan alevlere müdahale etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
Orta Doğu'da savaş piyasaları sarstı! Petrol yükseldi, altın düştü

Savaşın ateşi piyasaları fena vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Havayolu şirketleri bahse girdi! Kaybeden 24 saat rakibinin logosunu kullandı

2 dev şirket maç öncesi bahse girdi! Kaybeden logosunu değiştirdi
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu
Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı

Ünlü avukat hakkında gözaltı kararı! O da Haluk Levent'i suçladı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak