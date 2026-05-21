Kurbanlık alışverişinde dolandırıcılık uyarısı

Erzincan Emniyeti, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında satıcıları sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Erzincan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında satıcılara yönelik sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kurulan hayvan pazarını ziyaret ederek satıcılara broşür dağıttı.

Ekipler, pazar alanını dolaşarak sahte paranın ayırt edilme yöntemleri hakkında besicileri bilgilendirdi. Polis ekipleri ayrıca, bayram öncesinde dolandırıcıların özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef alabildiğine dikkati çekerek satıcılardan alışverişlerde dikkatli olmalarını istedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ve hayvan satışı yapan esnafın mağduriyet yaşamaması amacıyla sahte para ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
