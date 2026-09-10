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Erzincan’da polis ekiplerinden öğrencilere yeni eğitim yılı sürprizi

Erzincan’da polis ekiplerinden öğrencilere yeni eğitim yılı sürprizi
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Erzincan’da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Erzincan'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okul heyecanına ortak olmak ve polislik mesleğine yönelik olumlu farkındalık oluşturmak amacıyla Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu ile Fatih İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren ekipler, çocuklarla sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mutluluklarını paylaştı.

Ekipler ayrıca öğrenci velilerine çocukların güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çalışmayla öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli ve mutlu bir başlangıç yapmalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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