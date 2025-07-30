Erzincan'da Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

Erzincan'da Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Bursa'dan Erzurum'a giden 73 yaşındaki sürücü Abdullah Kısaer'in kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Erzurum'a gitmekte olan 73 yaşındaki Abdullah Kısaer idaresindeki 35 AP 1657 plakalı otomobil, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, sedyeyle ambulansa alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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