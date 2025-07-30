Erzincan'da Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Erzurum'a gitmekte olan 73 yaşındaki Abdullah Kısaer idaresindeki 35 AP 1657 plakalı otomobil, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, sedyeyle ambulansa alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN