Erzincan'da otobüs kazası: 1 ölü, 41 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 41 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında Kızıldağ Geçidi, Salur köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Balıkesir'e seyreden Dadaş firmasına ait mürettebat dahil içerisinde 43 kişi bulunan Hamdi Çam idaresindeki 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Salur köyü mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erzurum / Pasinler nüfusuna kayıtlı otobüs şoförü Hamdi Çam hayatını kaybetti.

Diğer 41 yaralı Erzincan ve Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yolun ulaşıma açık olduğu kaydedildi.