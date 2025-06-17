Erzincan'da Motosiklet Kazası: İki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Motosiklet Kazası: İki Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar ve kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran, bir otomobille çarpışarak hayatını kaybetti. Cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Erzincan'da yaşayan Ayşenur'un motosiklet tutkusu faciayla bitti. Otomobile çarpan genç kız ve arkasındaki kuzeni hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki genç kız gözyaşları içerisinde bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), dün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran'ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikah masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü. İki genç kız, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi. Bir süre sonra da Burak Çalık'ın kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki genç kızın da öldüğünü belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki genç kızın cenazesi Camii Kebir'de bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı. Cenaze namazına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve çok sayıda cemaat katıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar'ın bir dernekte çocuklara gönüllü olarak yardım ettiği video yürekleri burktu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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