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Erzincan'da Kurt Saldırıları Koyunları Telef Etti

Erzincan'da Kurt Saldırıları Koyunları Telef Etti
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 65 koyun boğularak telef oldu, Davarlı köyünde ise 21 koyun kurt saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İklim şartları ve kurt saldırıları nedeniyle birçok küçükbaş hayvan sahibi mağdur oldu.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kurttan korkan 65 koyun boğularak, Merkeze bağlı Davarlı köyünde de 21 koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı Küçükotlukbeli köyünde yaşayan Cafer Yıldırım'a ait 65 koyun, gece yaşanan dramatik bir olay sonucu telef oldu. Koyunların barındığı çadıra yaklaşan kurtların kokusunu alan hayvanlarda büyük bir korku yaşandı. Korkuyla kaçışmaya başlayan koyunlar birbirilerinin üzerine yığılarak nefessiz kaldı. Sürü sahibi sabah yaptığı kontrolde 65 koyunun boğularak telef olduğunu gördü.

Erzincan Merkeze bağlı Davarlı köyünde de Halil Genç isimli üreticinin 21 hayvanı kurtlar tarafından telef edildi.

Erzincan'da önceki gün etkili olan ve tüm Erzincan'ı etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte yaylalarda bulunan birçok küçükbaş hayvan sahibi mağdur oldu. Kimi üreticinin barınma ve hayvan çadırları tipi nedeniyle yıkılırken, kimisi mezrada saatlerce yolların açılmasını bekledi.

Davarlı köyü mezrasında Halil Genç isimli üreticinin çobanları donma tehlikesi geçirince hayvanları bırakıp en yakın köye sığındılar. Çobanlar geri döndüklerinde kurt sürüsünün koyunlara saldırdığını ve 21 hayvanı telef ettiklerini belirlediler.

Günün ışıkları ile birlikte bölgeye giden AFAD ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurt saldırısında 21 hayvanın telef olduğunu belirledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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