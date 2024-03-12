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Erzincan'da Koç organize suç örgütüne operasyon düzenlendi

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan arama yapıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, "Mahzen-9" operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Erzincan'ın yanı sıra eş zamanlı olarak "Mahzen-9" operasyonları kapsamında İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiği bildirildi.

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde düzenlenen ve elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu; 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek ele geçirilirken, uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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