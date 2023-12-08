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Erzincan'da kız öğrencilere sosyal medya üzerinden şantaj yapan şüpheli yakalandı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, sosyal medya üzerinden kız öğrencilere şantaj yapan şüpheliyi İstanbul'da yakalayarak Erzincan'a getirdi. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca yürütülmektedir.

Erzincan'da sosyal medyadan kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, kentte kurulan özel bir polis ekibi tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek suçu kapsamında operasyon düzenlendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişisel verileri kullanarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden kız öğrencilere ait fotoğrafları, cep telefonlarını paylaşarak rahatsız eden ve bazı kız öğrencilerin bilgilerinin gönderilmesi şartıyla paylaşımlarını sonlandıracağını söyleyen şüpheli şahıs/şahısların tespitine yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kurularak İstanbul iline görevlendirilmiş ve paylaşımları yapan hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen M.F.B. isimli şahıs, özel ekip tarafından İstanbul ilinde gözaltına alınarak ilimize getirilmiştir. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca yürütülmektedir."

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Erzincan Güvenlik Yakalama İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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