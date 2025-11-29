Erzincan'da Kaybolan 200 Koyun, Drone ile Bulundu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yoğun sis nedeniyle merada kaybolan 200 koyun, jandarma komando timleri ve köylülerin katıldığı drone destekli 9 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Kemah'a bağlı Oğuz köyünde Orhan Küçükkaya'ya ait sürü, görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düştüğü yoğun sis nedeniyle dağınık halde merada kayboldu. Hayvanların olmadığını fark eden Küçükkaya, önce köylülere ardından Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Yaklaşık 20 köylünün destek verdiği arama çalışmalarında sisin etkisiyle ilerlemek güçleşti. Jandarmaya ait gece görüşlü termal drone ile dağlık bölge havadan taranarak sürünün yeri tespit edildi.

Zorlu arazi koşullarında kayıp koyunlara ulaşan ekipler, sürüyü güvenli şekilde köye geri getirdi. Koyunların, gece saatlerinde yabani hayvanlarla karşılaşmadan bulunması şans olarak değerlendirildi. - ERZİNCAN