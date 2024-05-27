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Erzincan'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 işyerinde yapılan aramalarda 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında sigara, elektronik sigara, tütün ve diğer kaçak ürünler bulundu.

Erzincan'da 4 işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak ürünler ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 5 şahsa ait 4 iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan, 4573 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 73 adet elektronik sigara likidi, 110.215 dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 143.800 dal bandrolsüz boş makaron, 34 kg 600 gram kıyılmış tütün, 573 adet mükerrer bandrollü toplam 90,05 kg tütün, 15.6 kg nargile tütünü, 1 paket sigara sarma kağıdı, ele geçirildi.

K.A, K.Y, H.Ö, Z.K ve V.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler adli makamlarca yürütülmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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