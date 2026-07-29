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Erzincan’da iki tır çarpıştı: Büyükbaş hayvanlar yola savruldu, 5 hayvan telef oldu

Erzincan’da iki tır çarpıştı: Büyükbaş hayvanlar yola savruldu, 5 hayvan telef oldu
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Erzincan-Sivas karayolunun Koçyatağı mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, tırlarda taşınan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.

Erzincan-Sivas karayolunun Koçyatağı mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, tırlarda taşınan büyükbaş hayvanlar yola savruldu. Kazada 5 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 hayvan yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas karayolunun Koçyatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 ABJ 047 plakalı tır ile 06 BHN 560 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar ile yükler yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD, 112 sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan hayvanlara müdahale ederken, yola savrulan yüklerin kaldırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüttü.

Kazada 5 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 hayvan yaralandı. Her iki tırda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen araçların olay yerinden kaldırılması için çekici desteğiyle çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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