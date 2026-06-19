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Erzincan'da Kavşakta Çarpışma: Maddi Hasarlı Kaza

Erzincan'da Kavşakta Çarpışma: Maddi Hasarlı Kaza
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Erzincan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki TEDAŞ Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Erzincan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki TEDAŞ Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, 34 KYJ 289 plakalı otomobil ile 24 EC 379 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan sürücüler ve araçlarda bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerekli kontroller yapılırken, herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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