Erzincan'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kask kamerasında
Erzincan'da gece saatlerinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Karşı yöne dönmeye çalışan kurye motosikleti ile seyir halindeki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü de savruldu. Sürücüler yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu. Kaza anı, sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Erzincan'da iki motosikletin çarpıştığı an kask kamerasınca görüntülendi.
Önceki gece saatlerinde kent merkezinde meydana gelen kazada, yolda seyir halinde olan motosiklet ile kurye tarafından kullanılan ve karşı yöne dönmeye çalışan motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki motosikletin sürücüsü de araçlarından savruldu.
Kazada sürücüler yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu.
Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı