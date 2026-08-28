Erzincan'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kask kamerasında

Erzincan'da iki motosikletin çarpıştığı an kask kamerasınca görüntülendi.

Önceki gece saatlerinde kent merkezinde meydana gelen kazada, yolda seyir halinde olan motosiklet ile kurye tarafından kullanılan ve karşı yöne dönmeye çalışan motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosikletin sürücüsü de araçlarından savruldu.

Kazada sürücüler yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu.

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı