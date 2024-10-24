Erzincan'da Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar Uygulaması Devam Ediyor

Erzincan'da jandarma ekiplerince, Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında denetimler devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; il merkezi ve ilçelerde 07.00-18.00 saatleri arasında okul başlangıç ve bitiş saatlerini kapsayacak şekilde eş zamanlı ve fasılalı olarak okulların yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısların kontrolü, bu yerlerin yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol/tütün mamülleri satışı yapılan yerler vb. umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerin korunması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla 45 ekip, 157 personel ile "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması" icra edildi.

Çocuklar başta olmak üzere tüm Erzincanlıların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN