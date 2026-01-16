Haberler

Refahiye'de hayvan yüklü tır kazası: 45 büyükbaş kurtarıldı

Güncelleme:
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızlı müdahale ile 45 büyükbaş hayvanı kurtardı. Dondurucu soğukta yürütülen çalışmalarda hayvanlar uygun ahırlara nakledildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Dondurucu soğuk ve karla kaplı bölgede yürütülen çalışmalarda, tırda bulunan 45 büyükbaş hayvan çevre köylerdeki uygun ahırlara nakledilerek donma riskinden kurtarıldı. Kazada 1 hayvan telef olurken, 2 hayvan yaralandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
