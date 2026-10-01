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Erzincan'da güvenlik toplantısında okul güvenliği ve personel rehberliği ele alındı

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Erzincan'da güvenlik toplantısında okul güvenliği ve personel rehberliği ele alındı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik konuları değerlendirildi. Toplantıda okul güvenliği ile emniyet personelinin vatandaşlara rehberlik etmesinin önemi vurgulandı; Vali Aydoğdu personele teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, vali yardımcısı, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki güvenlik ve asayiş konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda özellikle okulların güvenliği ile emniyet personelinin vatandaşlara rehberlik etmesinin önemi üzerinde duruldu.

Vali Aydoğdu, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatı personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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