Gıda denetim ekipleri sahada

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki gıda işletmelerinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda Denetim Ekipleri tarafından kent genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde düzenli denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, gıda ürünlerinden numuneler alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili laboratuvarlarında analiz ettiriliyor.

Açıklamada, denetimlerin temel amacının tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele etmek ve halk sağlığını korumak olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı