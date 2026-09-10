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Erzincan’da esnaf ve vatandaşlara siber güvenlik bilgilendirmesi

Erzincan’da esnaf ve vatandaşlara siber güvenlik bilgilendirmesi
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Erzincan’da polis ekiplerince esnaf ve vatandaşlara siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince esnaf ve vatandaşlara siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ve vatandaşların bu suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla SİBERAY programı kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara yönelik etkinliklerde, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

Ekipler, vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, çeşitli bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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