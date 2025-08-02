Erzincan'da Devrilen Tırda Sıkışan Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da Devrilen Tırda Sıkışan Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
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Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen tırda sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Erzincan- Erzurum kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Kaza, Erzincan'ın Tercan ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum kara yolu il sınırına yakın noktada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Azerbaycan plakalı tırı devirdi. Kazada sürücü tır kabininde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar yardımına koştu. Tırın camları kırılarak araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza mahalline gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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