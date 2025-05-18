Erzincan'da Buğday Meydanı'nda Yangın Çıktı

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda Yangın Çıktı
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Erzincan Karaağaç Mahallesi'nde Buğday Meydanı'nda ahşap dükkanların çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının bir iş yerinden çıktığı düşünülüyor ve rüzgarın etkisiyle büyüdüğü bildiriliyor. Vali Hamza Aydoğdu olay yerinde incelemelerde bulundu.

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda ahşaptan sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Erzincan Karaağaç Mahallesinde bulunan ve Buğday Meydanı olarak adlandırılan alanda yangın çıktı. Bir iş yerinin çatısında başlayan yangın diğer iş yerlerine sıçradı. Tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Vali Aydoğdu, "Burası Buğday Meydanı. Ahşaptan işyerleri var. Lokantadan çıktığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldılar. Herhangi vatandaşımızın burnu kanamadı. Erzincan'ımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de TOMA ile müdahalede bulundu. Yangının sıçrama riski bulunan işyerlerindeki silah ve benzeri patlayabilecek malzemeler tahliye edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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