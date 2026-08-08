Erzincan'da Bisiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Erzincan'da bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 24 AAU 570 plakalı otomobil ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan bisiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı