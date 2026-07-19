Kimlik göstermeyen şüpheli bekçiye mukavemet edip kaçtı
Erzincan merkez Buğday Meydanı'nda kimlik kontrolü sırasında bekçiye mukavemette bulunan şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ve bekçi ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Erzincan'da kimlik kontrolü sırasında bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen şüpheli, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, görevli bekçi tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istenen şüpheli, kimliğini ibraz etmeyerek görevli personele mukavemette bulundu.
Yaşanan gerilim sonrası kaçan şüpheli, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. - ERZİNCAN