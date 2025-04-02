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Erzincan'da Bayram Güvenliği İçin 4 Bin 568 Jandarma Görevde

Erzincan'da Bayram Güvenliği İçin 4 Bin 568 Jandarma Görevde
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Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince halkın huzur ve güvenliği için 4 bin 568 jandarma personeli görev yaptı. Jandarma, bayram tatili ile eğitim tatilinin çakışması nedeniyle artacak nüfus hareketliliğine karşı asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince halkın huzur ve güvenliği için 4 bin 568 jandarma mesai yaptı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Ramazan Bayramı tatili ile eğitim ve öğretim yılının ara dönem tatilinin aynı tarih aralığına denk gelmesine bağlı olarak, 26 Mart-06 Nisan 2025 tarihleri arasında nüfus hareketliliğinde normalin üzerinde bir artış olacağı değerlendirildiğinden dolayı yoğunluğun emniyet ve asayiş hizmetleri açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde 887 jandarma devriyesi olmak üzere toplam 4 bin 568 personel ile asayiş ve trafik uygulamalarına aralıksız devam edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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