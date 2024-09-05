Erzincan'da anız yangını itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü
Erzincan merkeze bağlı Söğütözü köyü arazisinde gece saatlerinde anız yangını çıktı. Vatandaşların durumu ihbar etmeleri üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Erzincan'da anız yangını itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Erzincan merkeze bağlı Söğütözü köyü arazisinde gece saatlerinde anız yangını çıktı. Vatandaşların durumu ihbar etmeleri üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - ERZİNCAN