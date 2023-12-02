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Erzincan'da 9 Bin Kişiye Suçla Mücadele ve Polislik Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, toplumun huzurunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 16-30 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 9 bin 102 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği eğitimi, kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve çocuk polisi hakkında bilgilendirme gibi konular ele alındı.

Erzincan'da 16-30 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 9 bin 102 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, toplumun huzurunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Toplumun huzurunun sağlanması için; 2 bin 915 anne ve anne adaylarına bağımlılıkla mücadele, 430 öğrenciye emniyet kemeri ve farkındalık ve trafik güvenliği eğitimi, 527 emniyet personeline bilgi ve beceri düzeyini arttırıcı eğitim, 310 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve çocuk polisi hakkında bilgilendirme, 969 kişiye UYUMA ve uyuşturucu zararları hakkında bilgilendirme, 550 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme, bin 321 öğrenciye suçlardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme,2 bin 80 personele moral ve motivasyon için faaliyetler yapılmıştır. Erzincan ilimizde 16-30 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 9 bin 102 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapılmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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